The White Lotus 2, le riprese della serie targata HBO si sono concluse a Roma!

Come molti già sapranno, la serie targata HBO The White Lotus si è spostata in Italia per la sua seconda stagione. I luoghi prescelti sono stati la Sicilia e Roma, e proprio nella capitale si sono concluse le riprese, che si sono svolte ai Lumina Studios.

Secondo quanto sappiamo, la seconda stagione della serie approderà su HBO Max a partire dal mese prossimo, anche se non c'è ancora una data ufficiale di uscita. In ogni caso un primo trailer di The Withe Lotus 2 ci fa dare già un'idea di ciò che possiamo aspettarci dal prossimo capitolo, e ci fa dare uno sguardo alle bellissime location siciliane.

La troupe ha infatti girato la maggior parte della seconda stagione al Palazzo San Domenico di Taormina e in svariati luoghi in giro per la Sicilia. Dal sud Italia, il progetto si è poi spostato a fine estate al Lumina, che ha recentemente firmato un patto strategico di sei anni con lo studio italiano Cinecittà, che sta risorgendo nella speranza di ritrovare antichi fasti. L'ultima parte ha preso quasi un mese, periodo durante il quale i lavori si sono svolti nel massimo silenzio, senza coinvolgere il clamore della stampa.

Questo crescente interesse per l'Italia, che ultimamente sta ospitando set di serie e film statunitensi che si appoggiano su produzioni di alto livello, non può che essere un buon segno per una rinascita non solo economica del nostro settore dell'intrattenimento.