The White Lotus 2: una scena eliminata vedeva il ritorno di due personaggi storici!

Dopo l'incredibile successo raggiunto con la seconda stagione, il pubblico ha imparato ad amare The White Lotus, serie HBO creata da Mike White e che ha visto un netto cambio del cast principale tra una stagione e l'altra. Tuttavia, stando a quanto riferito da un attore, due personaggi della prima stagione sarebbero dovuti apparire nella seconda.

In una recente intervista con l'Hollywood Reporter, Lukas Gage ha rivelato di aver ripreso il ruolo di Dillon, un impiegato dell'Hawaiian White Lotus, in una scena successivamente tagliata della seconda stagione. A quanto pare, l'attore ha girato la sua scena con Fred Hechinger, che nella prima stagione aveva interpretato Quinn Mossbacher.

"Fred [Hechinger] e io abbiamo girato una scena per la seconda stagione", ha rivelato Gage. "Quando Jennifer [il personaggio di Coolidge] è con i gay a Palermo, inizialmente apre una porta della villa e qui c'era un'inquadratura di me che mi drogo che poi si rivela un'illusione. È stata tagliata perché non funzionava con lo show, ma non mi importava perché ho avuto un viaggio gratis al Four Seasons. E ora, per la terza stagione, sto letteralmente scrivendo a Mike [White] ogni giorno: "Ehi, ricordati di me!".

The White Lotus è stato ufficialmente rinnovato per una terza stagione, e White ha lasciato intendere che i nuovi episodi affronteranno ipoteticamente questioni religiose, come le stagioni precedenti avevano affrontato argomenti come il denaro e il sesso.

"La prima stagione ha messo in evidenza il denaro", ha spiegato White poco dopo la fine della seconda stagione. "E poi, la seconda stagione c'è stato il sesso. E penso che la terza stagione potrebbe essere una sorta di sguardo satirico e divertente sulla morte, sulla religione orientale e sulla spiritualità. E sento che potrebbe essere un ottimo argomento per far fare un altro giro al White Lotus".

