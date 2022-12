The White Lotus 2, lo showrunner a ruota libera sullo scioccante finale di stagione!

Nella serata di ieri su HBO è andato in onda il finale della seconda stagione di The White Lotus, indubbiamente tra le serie più seguite del momento. The White Lotus ha registrato record su HBO Max con il penultimo episodio, ma i fan della serie saranno sicuramente rimasti scioccati dal finale di stagione, e ora lo showrunner ha detto la sua.

ATTENZIONE: l'articolo contiene SPOILER, se non siete in pari con la programmazione di The White Lotus non proseguite ulteriormente nella lettura.

Il finale della seconda stagione di The White Lotus ha mantenuto la promessa dello show di rivelare esattamente l'identità dei corpi che galleggiavano nell'oceano nell'apertura della stagione, ma pochi erano preparati a scoprire che la Tanya di Jennifer Coolidge fosse una delle vittime. Secondo il creatore e showrunner Mike White, il seme della morte di Tanya era già stato piantato nel finale della prima stagione della serie HBO.

Nell'episodio finale della seconda stagione, Tanya si rende finalmente conto che Quentin (Tom Hollander) e i suoi amici non sono chi sembrano. Quentin è chiaramente un vecchio amico di Greg (Jon Gries) e quando il suo yacht arriva a Taormina, Quentin inventa una scusa per spiegare perché Tanya non può ancora scendere dalla barca. Invece, stanno aspettando che Niccolò (Stefano Gianino) si presenti e scorti personalmente Tanya al ritorno, con l'aiuto del buio della notte.

Quando Tanya fruga nella borsa di Niccolò e scopre che dentro ci sono corda, nastro adesivo e una pistola, conferma che stanno cercando di ucciderla per permettere a Greg di ereditare tutti i suoi soldi. Lei, in modo esilarante, li elimina tutti tranne la pistola, ma quando cerca di saltare giù dallo yacht nella barca più piccola per andare a terra, sbatte la testa e annega.

In uno speciale dietro le quinte della HBO andato in onda dopo l'episodio, White ha raccontato che l'intero arco della seconda stagione di Tanya è stato costruito intorno alla sua morte.

"Alla fine della scorsa stagione, Tanya è seduta con Greg nell'ultimo episodio e lui sta parlando dei suoi problemi di salute e lei dice: 'Ho fatto ogni tipo di trattamento nel corso degli anni. La morte è l'ultima esperienza immersiva che non ho provato'. E ho pensato che sarebbe stato divertente riportare Tanya perché è un personaggio fantastico, ma forse il viaggio per lei è un viaggio verso la morte".

"E non che volessi davvero uccidere Tanya, perché la amo come personaggio e ovviamente amo Jennifer", ha continuato White. "Ma ho pensato che, come sai, andremo in Italia, lei è una diva, un archetipo femminile, e mi sembrava che potessimo ideare la nostra conclusione operistica della vita di Tanya e della sua storia".

"Penso che la sua morte per mano di qualcun altro sarebbe stata troppo tragica", ha concluso White. "Sembrava che avesse bisogno di combattere al meglio e che in un certo senso avesse ottenuto una sorta di vittoria su chi stava cospirando per sbarazzarsi di lei. Mi ha fatto ridere pensare che avrebbe eliminato [questa] cabala di assassini e che, dopo averlo fatto con successo, sarebbe morta in modo assurdo. Mi è sembrato che fosse molto adatto a Tanya".

Come sappiamo, HBO ha rinnovato The White Lotus per una Stagione 3.