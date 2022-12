The White Lotus 2: States impazziti per Sabrina Impacciatore

Mentre continuiamo a domandarci se The White Lotus 2 ci abbia convinto o meno , la nostra Sabrina Impacciatore sbarca negli Stati Uniti e conquista tutti. Durante un' intervista per Jimmy Kimmel, tutti gli States sono impazziti per lei.

''Sono contenta di essere qui, ma questo è il mio profilo peggiore!'' Con queste parole l'attrice romana si è presentata nello studio di Kimmel e, con estrema schiettezza e semplicità, ha subito strappato le prime risate del pubblico in sala.

In quasi 10 minuti di intervista, la Impacciatore ha raccontato quanto sia stata importante per lei la partecipazione ad uno show statunitense, dopo anni di gavetta e lavori italiani: ''Per me essere qui è un sogno che si realizza'', ha detto tremante dall'emozione, per poi continuare: ''Sul mio diario scrissi: un giorno sarà un'attrice e la mia vita sarà un film! Ed è successo, anche se delle volte somiglia più ad un horror''.

L'intervista, riempita dalle molte risate genuine del pubblico, è poi continuata con un riferimento al finale scioccante dello show - su cui ha detto la sua anche la showrunner della serie - che l'attrice ha guardato in compagnia di qualche amico, in un party organizzato ad hoc per l'occasione e con una torta...alquanto particolare.



Qui sotto potete trovare il video dell'intervista!