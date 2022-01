The White Lotus 2, svelata l'ambientazione tutta italiana della seconda stagione

La seconda stagione della serie antologica di Mike White, The White Lotus, non sarà più ambientata alle Hawaii come precedentemente anticipato, ma in una location del tutto nuova e molto italiana.

The White Lotus sarà girata e ambientata in Sicilia, una fonte vicina allo spettacolo ha affermato che ancora una volta un Four Seasons Hotel sostituirà la catena di lusso immaginaria di White Lotus, in particolare il Four Seasons San Domenico Palace nell'esclusiva località turistica siciliana di Taormina.



Recentemente è stato annunciato l’ingresso nel cast di Aubrey Plaza e Michael Imperioli che saranno accompagnati da F. Murray Abraham, Tom Hollander, Adam DiMarco e Haley Lu Richardson con la star della prima stagione Jennifer Coolidge che dovrebbe tornare anche nei nuovi episodi.



I visitatori dell'hotel White Lotus in Sicilia includono Dominic Di Grasso (Imperioli), che è in vacanza con la famiglia, accompagnato dal figlio appena laureato (DiMarco) e dal suo anziano padre, Bert Di Grasso (Abraham). Harper Spiller (Plaza) spera in un momento di relax al resort con suo marito e i suoi amici al seguito, mentre l'espatriato inglese, Quentin (Hollander), è in vacanza con i suoi amici e il nipote. Portia (Richardson) è al lavoro mentre viaggerà con il suo capo verso il grandioso hotel. Coolidge dovrebbe riprendere il suo ruolo della prima stagione di Tanya McQuoid, ereditiera in lutto.

La serie scritta e diretta da Mike White fa luce sul divario sociale tra i ricchi visitatori e i poveri lavoratori del White Lotus pronti a servirli. Non è ancora stata fissata una data di uscita per la seconda stagione ma la produzione sembra essere in corso in un'altra splendida location. In attesa di aggiornamenti non perdetevi le nostre prime impressioni su The White Lotus.