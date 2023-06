The White Lotus 3, l'autore sui piani futuri: 'Mi piacerebbe coprire tutti i continenti'

Con la Stagione 3 di The White Lotus confermata, il suo autore Mike White sta cominciando a pensare in grande e non vede l'ora di tornare a raccontare la società contemporanea in tutte le sue sfaccettature nelle prossime stagioni dello show. In particolare, ha rivelato il desiderio di voler coprire con le sue storie tutti i continenti del pianeta.

The White Lotus è stato un grande successo per la HBO, con la serie antologica che ha cercato di raccontare le sue storie in zone diverse del mondo nel corso delle sue prime due stagioni (la prima era ambientata alle Hawaii e la seconda in Sicilia) e la terza è attualmente in fase di produzione e si svolgerà in Thailandia. Ma per quanto riguarda le stagioni future della serie, il creatore Mike White ha progetti ancora più grandi: vorrebbe che la serie diventasse completamente globale e toccasse tutti i continenti prima di terminare.

"Il mio sogno sarebbe quello di arrivare in tutti i continenti, quindi sì, questo è praticamente un continente a sé stante", ha detto White parlando a un festival a Sydney in Australia con la star della serie Jennifer Coolidge. "Dovremo venire in Australia se dovessimo continuare ad andare avanti. Sarebbe molto divertente. Ovviamente, qui c'è un'enorme ricchezza di talenti e la bellezza è indiscutibile, quindi sembra che abbia tutte le carte in regola".

In precedenza, lo stesso White aveva accennato alla possibilità di una stagione crossover di The White Lotus:

"Sarebbe facile fare una serie antologica e limitarsi a quello, ma credo che sia più divertente avere dei piccoli fili conduttori attraverso lo show", aveva detto White. "Se la serie dovesse andare avanti per un altro paio di stagioni, sarebbe divertente avere una stagione con tutti gli attori delle precedenti insieme".

Infine, sui temi delle stagioni: "La prima stagione si concentrava sui soldi", ha detto White. "E poi, la seconda stagione è stata dedicata al sesso. E penso che la terza stagione potrebbe essere una sorta di sguardo satirico e divertente sulla morte, sulla religione orientale e sulla spiritualità".