The White Lotus 3: anche Carrie Coon nel cast della nuova stagione?

Dopo gli ultimi rumor riguardanti la partecipazione di Elizabeth Banks, la terza stagione di The White Lotus potrebbe aver trovato un nuovo componente del suo cast in via di formazione. Stiamo parlando di Carrie Coon, attrice nota per la serie Fargo e il film Ghostbusters: Legacy, che sarebbe in trattative per unirsi alla popolare serie HBO.

Al momento non si sa quale personaggio Coon potrebbe interpretare nella terza stagione di The White Lotus. Oltre a Natasha Rothwell, non sono stati confermati nuovi membri del cast per la terza stagione di The White Lotus.

Jennifer Coolidge, che ha interpretato Tanya McQuoid nelle prime due stagioni dello show, ha confermato che non tornerà nei nuovi episodi. Tuttavia, altri attori si sono espressi a favore di una loro partecipazione al progetto: Jennifer Aniston ha rivelato all'inizio di quest'anno di essere "ossessionata" dalla serie e sembrava molto favorevole all'idea di unirsi allo show - e forse di interpretare la sorella di Tanya.

"Hai sentito, Mike White?" ha esclamato la Aniston quando l'intervistatore le ha proposto di partecipare allo show. "Voglio Jennifer Coolidge. La amo... Ricordate quando Mike ha detto ai Golden Globe: 'So che ci avete rinunciato tutti! Non l'ho fatto! Non mi hanno nemmeno chiamato".

Poco dopo il finale scioccante di The White Lotus 2, il creatore della serie Mike White ha lasciato intendere che la nuova serie di episodi avrebbe ipoteticamente affrontato il tema della religione, così come le stagioni precedenti avevano affrontato il denaro e il sesso.

"La prima stagione ha messo in evidenza il denaro", aveva spiegato White all'epoca. "E poi, nella seconda stagione è arrivato il sesso. E penso che la terza stagione potrebbe essere una sorta di sguardo satirico e divertente sulla morte, sulla religione orientale e sulla spiritualità. Credo che potrebbe essere un nuovo e ricco arazzo per permetterci di fare un altro giro sul White Lotus".

Al momento non è chiaro quando potrebbero iniziare le riprese di The White Lotus 3, ma HBO ha confermato che la nuova stagione non arriverà prima del 2025, a causa dei ritardi causati dagli scioperi alle diverse produzioni in corso.