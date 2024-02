The White Lotus 3, nel cast della serie HBO anche una delle Blackpink

Dopo aver annunciato buona parte del cast di The White Lotus 3, HBO ha da poco reso noto un ulteriore ingresso nell'ensemble che comporrà la terza stagione di una delle serie più acclamate degli ultimi anni. Lisa, membro delle Blackpink, uno dei più popolari gruppi del mondo, si unirà al gruppo di attori precedentemente annunciato.

Nella terza stagione della serie di successo della HBO, la cantante sarà accreditata con il suo nome di battesimo, Lalisa Manobal. Come per tutti i casting della terza stagione, il suo ruolo non è stato reso noto. La produzione inizierà a febbraio a Koh Samui, Phuket e Bangkok, in Thailandia. I dettagli esatti della trama sono stati tenuti nascosti, a parte il fatto che seguirà un nuovo gruppo di ospiti in una proprietà del resort White Lotus.

Il cast della stagione, che inizia davvero a essere molto ricco, comprende: Leslie Bibb, Dom Hetrakul, Jason Isaacs, Michelle Monaghan, Parker Posey, Tayme Thapthimthong, Christian Friedel, Julian Kostov, Morgana O’Reilly, Lek Patravadi, Shalini Peiris, Carrie Coon, Scott Glenn, Francesca Corney, Nicholas Duvernay, Arnas Fedaravičius, Natasha Rothwell, Walton Goggins, Patrick Schwarzenegger, Aimee Lou Wood, Sarah Catherine Hook, e Sam Nivola.

Il ruolo di Manobal in The White Lotus segnerà il suo debutto come attrice. È il secondo membro delle Blackpink ad apparire in una serie HBO. In precedenza, Jennie (accreditata come Jennie Ruby Jane) aveva fatto il suo debutto come attrice nella serie The Idol, che ha debuttato nel giugno 2023. The Idol è stata cancellata dopo una sola stagione.

Le Blackpink - composte dai membri Jisoo, Jennie, Rosé e Lisa - sono uno dei gruppi musicali più popolari al mondo. Sono state lanciate nell'agosto 2016 con l'album "Square One" sotto la YG Entertainment. Il loro singolo "Boombayah" ha raggiunto la posizione n. 1 della classifica Billboard World Digital Songs, stabilendo il record come video musicale di debutto più visto di un gruppo coreano.

Con "Ddu-Du Ddu Du" sono diventate il gruppo K-pop femminile con la posizione più alta in classifica nella Billboard Hot 100, raggiungendo il n. 55, e sono state il primo girl group K-pop a entrare e a raggiungere la vetta della classifica Emerging Artists di Billboard. In seguito il gruppo ha collaborato con artisti come Dua Lipa, Lady Gaga, Cardi B e Selena Gomez.

Manobal, che di recente ha fondato la propria società di management chiamata Lloud Co. ha battuto diversi record individuali. Con l'uscita del suo album da solista "Lalisa" nel 2021, è stata la prima artista donna a vendere 736.999 copie nella prima settimana in Corea del Sud.

The White Lotus 3 debutterà su HBO nel 2025.