The White Lotus 3, nel cast della nuova stagione anche Elizabeth Banks?

Elizabeth Banks ha un'idea per un film su Catwoman, e, in attesa di scoprire se il progetto si concretizzerà, non è escluso che l'attrice parteciperà nella terza stagione di The White Lotus: a suggerire l'ipotesi sono alcuni colleghi e Banks stessa.

"Ah, quanto vorrei essere uccisa in The White Lotus" ha dichiarato durante la produzione di Prendi il volo (Migration in lingua originale). "Uccidimi; per favore, uccidimi! Non so se succederà mai, ma...". Dopodiché è stata interrotta da Kelly Ripa, che ha detto "Diglielo!" al produttore esecutivo Mike White, per poi aggiungere: "Per favore, inserisci la tua cara amica nella terza o nella quarta stagione di White Lotus".

Ideata, sceneggiata e diretta da White, la serie TV The White Lotus racconta la storia di alcuni ospiti di un resort, collocato a Maui nella prima stagione, in Sicilia nella seconda. Tra i riconoscimenti principali, ricordiamo la candidatura al Golden Globe per la miglior attrice non protagonista in una serie (Jennifer Coolidge) e i due Critics' Choice Awards per la stessa categoria (ancora Jennifer Coolidge, Murray Bartlett).

Elizabeth Banks, invece, viene ricordata per film quali Wet Hot American Summer, 40 anni vergine, Role Models e Hunger Games, a cui si aggiungono serie TV come I Muppet, Mrs. America e Modern Family. Ha inoltre diretto alcuni film – basti pensare a Charlie's Angel, o al più recente Cocainorso. In Italia viene doppiata da svariate professioniste, tra cui Barbara De Bortoli e Franesca Fiorentini.

Siete appassionati della serie? Be', allora sappiate che ne vedrete delle belle: la nuova stagione di The White Lotus sarà scioccante – sì, addirittura più delle precedenti!