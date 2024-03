The White Lotus 3, clamoroso: i produttori sbagliano casting, annunciata una sostituzione

In queste ore è stato confermato in via ufficiale che l'attrice Charlotte Le Bon si è unita al cast della terza stagione di The White Lotus, famosa e pluripremiata serie tv della HBO, per sostituire un'importante star dello show.

Stiamo parlando di Francesca Corney, che era stata originariamente scelta per una parte centrale della nuova stagione: Deadline ha confermato la storia con fonti vicine alla produzione, anche se la HBO non ha fornito alcuna spiegazione per questo rimpiazzo dell'ultimo minuto una volta contattata per commentare. Stando alle fonti, è possibile che i produttori si siano resi conto di aver sbagliato casting, e di aver bisogno di un'attrice più 'matura' per interpretare il personaggio in questione, i cui dettagli comunque vengono tenuti nascosti.

Tra l'altro, si tratta della secondo passo falso nel casting di The White Lotus 3: come forse saprete, infatti, in precedenza la HBO aveva licenziato l'attore serbo Miloš Biković, noto sostenitore del presidente russo Vladimir Putin. Al suo posto, è stato chiamato l'attore bulgaro Julian Kostov, come riportato sempre in esclusiva da Deadline.

La terza stagione della popolare serie antologica creata da Mike White è attualmente in produzione in varie parti della Thailandia, tra cui Bangkok, l’isola di Koh Samui e Phuket. Non sono disponibili molti dettagli riguardo alla trama del nuovo capitolo oltre al fatto che la storia seguirà un nuovo gruppo di ospiti in un'altra proprietà della White Lotus, un cast all star che include anche Carrie Coon, Michelle Monaghan, Walton Goggins, Scott Glenn, Natasha Rothwell, Patrick Schwarzenegger e Jason Isaacs.

