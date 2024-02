The White Lotus 3, incidente diplomatico con l'Ucraina: licenziata star amica di Putin

Il cast di The White Lotus 3 è cresciuto molto negli ultimi giorni grazie a diverse aggiunte, ma a quanto pare uno dei protagonisti non farà più parte della produzione per via di un licenziamento in tronco ordinato dalla HBO a seguito di un piccolo incidente diplomatico sulla guerra in Ucraina.

Come segnalato da Variety, infatti, l'attore serbo Miloš Biković è stato licenziato dal suo ruolo nella terza stagione di The White Lotus, con la notizia arrivata pochi giorni dopo che il casting dello stesso Biković per la serie HBO era stato condiviso nientemeno che dal Ministero degli Affari Esteri ucraino con un post sulla piattaforma social X. Una nuova dichiarazione di un portavoce della HBO ha confermato il licenziamento, sottolineando: "Abbiamo deciso di separarci da Miloš Biković e il ruolo sarà rifuso". Non si sa ancora chi sostituirà l'attore.

Il 24 gennaio, l'account X del Ministero degli Affari Esteri ucraino ha condiviso un video taggando HBO e affrontando il coinvolgimento di Miloš Biković in The White Lotus: il video in questione accusava Biković di sostenere l'invasione russa dell'Ucraina, utilizzando foto e filmati per sottolineare il punto. Nella clip, Biković riceve una medaglia dal presidente russo Vladimir Putin dopo che gli è stata concessa la cittadinanza russa nel 2021. Il post di X aggiungeva anche: "Miloš Biković, attore serbo che ha sostenuto la Russia dall'inizio dell'invasione su vasta scala, sarà ora il protagonista della terza stagione di The White Lotus della HBO. HBO, per te va bene lavorare con una persona che sostiene il genocidio e viola il diritto internazionale?"

Per altri contenuti vi ricordiamo che in The White Lotus 3 ci sarà anche Patrick Schwarzenegger.