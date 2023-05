The White Lotus 3: ci sarà una stagione crossover? Parla il creatore dello show HBO

Dopo la conferma del ritorno di Natasha Rothwell in The White Lotus 3 non avevamo avuto più aggiornamenti circa la nuova stagione della serie HBO, ma nel corso di una nuova intervista concessa all'Hollywood Reporter, l'autore Mike White ha provato a lanciare un altro tipo di suggestione narrativa, ovvero l'idea di una stagione crossover in futuro.

"Sarebbe più facile se fosse una vera serie antologica, ma penso che sia più divertente avere dei piccoli fili conduttori attraverso lo show", ha detto White a proposito del ritorno di volti familiari. "Se la serie dovesse andare avanti per un altro paio di stagioni, sarebbe divertente avere una stagione crossover con tutte le star insieme".

La terza stagione di The White Lotus vedrà il ritorno dell'attrice Natasha Rothwell nel ruolo della manager della spa, Belinda. Per la nuova stagione la serie cambierà naturalmente ancora una volta location. La prima stagione dello show era ambientata alle Hawaii, mentre la seconda si era spostata in Italia. La terza stagione della HBO cambierà ancora una volta continente, questa volta in Thailandia. White ha aggiunto un'altra anticipazione sul futuro dello show, facendo notare che il precedente escamotage narrativo, quello del ritrovamento di un cadavere all'inizio di ogni stagione, potrebbe essere modificato.

"Non credo che debba trattarsi sempre di un cadavere", ha aggiunto White. "Ci sono così tanti modi in cui cerchiamo di reinventare lo show ogni anno. Ad esempio, che cos'è questo show - a parte i suoi personaggi? Un nuovo mistero, la gente forse se lo aspetta. Ma non mi sento vincolato dalle aspettative. È divertente".

Dato lo sciopero in corso, non è ancora chiaro quando inizieranno le riprese di The White Lotus 3 né quali altre star si aggiungeranno al nuovo cast. HBO non ha neanche comunicato la data d'uscita, che a questo punto potrebbe avvenire tra il 2024 e il 2025.