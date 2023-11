The White Lotus 3, la nuova stagione sarà extra large? Parla Mike White

La conclusione dello sciopero degli sceneggiatori ha permesso anche a Mike White di rimettersi al lavoro e riaprire la writer's room della Stagione 3 di The White Lotus. Tuttavia, le ripercussioni ci sono state, perché poco tempo fa HBO ha rivelato che The White Lotus 3 sarà rinviata al 2025, a causa dei ritardi. L'autore ha svelato altri dettagli.

Naturalmente, lo sciopero di Hollywood ha ritardato molte altre produzioni televisive e cinematografiche attese, ma con la fine dello sciopero degli sceneggiatori, White è tornato a scrivere nuovi episodi. E, dice, è pronto a iniziare i lavori non appena la SAG-AFTRA riuscirà a ottenere un accordo dagli Studios che metta fine allo sciopero degli attori.

"Sto finendo le sceneggiature. Sto ancora aspettando di poter fare i casting. Se lo sciopero della SAG non si risolverà presto, allora sì, dovremo insistere ancora perché lo show ha un nuovo cast in ogni stagione, quindi ci sono molte parti da assegnare", ha dichiarato a EW. "Sono più che ansioso di iniziare".

White ha anche promesso che il prossimo capitolo sarà più grande dei primi due. "Sarà una stagione supersized", ha detto. "Sarà più lunga, più grande, più folle. Non so cosa penserà la gente, ma sono super eccitato".

Ma come sarà la terza stagione dello show vincitore di un Emmy? Non ne abbiamo idea. Ma all'inizio dell'anno White aveva rivelato di avere ambizioni piuttosto grandi. Intanto, sappiamo che The White Lotus 3 sarà ambientata in Thailandia.

"Il mio sogno sarebbe quello di girare in tutti i continenti", aveva detto White in occasione di una conferenza stampa tenutasi a giugno durante il Vivid Festival di Sydney. "Se continuiamo così, dovremo venire in Australia".

"Sarebbe divertentissimo", ha continuato. "Ovviamente qui c'è un'enorme ricchezza di talenti e la bellezza è indiscutibile, quindi sembra che ci siano tutti i presupposti".