The White Lotus 3, la nuova stagione sarà scioccante, ecco perché

La terza stagione di The White Lotus sarà ambientata in Thailandia e l'unico membro del cast confermato è Natasha Rothwell. Ed è proprio l'attrice ad aver definito scioccante il nuovo ciclo di episodi dello show antologico HBO che porterà i protagonisti in Asia, dopo le avventure delle prime due stagioni a Maui e in Sicilia.

Rothwell riprenderà il ruolo di Belinda Lindsey, responsabile della spa nella prima stagione. The White Lotus, creata da Mike White, è infatti ambientata in una catena di resort, tra dipendenti e ospiti della struttura. The White Lotus 3 sarà extra large, come affermato dallo stesso showrunner.



Intervistata da Vanity Fair, Rothwell ha raccontato che gli script della terza stagione sono davvero scioccanti:"Ho sussultato minimo cinque volte, e questo soltanto mentre li leggevo. Gli script sono testimonianza dell'abilità di Mike [White] e la sua capacità di raccontare le storie più intelligenti e divertenti. Voglio dire, tutto ciò che fa è come una lezione per me come attrice. E da autrice io stessa, conduce le persone in un viaggio. Tutti devono allacciarsi le cinture, perché sarà realistico!".



La star ha elogiato ulteriormente il lavoro del creatore di The White Lotus:"È così collaborativo. Quando abbiamo fatto la prima stagione, ci siamo seduti e abbiamo parlato a lungo di Belinda e lui era così ricettivo ai feedback, perciò pianifichiamo di affrontarlo allo stesso modo. Ma tutto il merito va a lui, ciò che amo nel lavorare con lui è che capisce che il punto di vista di Belinda è qualcosa che non possiede, quindi è davvero interessato al mio feedback e vuole renderlo autentico. Sono solo fortunata a lavorare con un regista come lui che capisce il valore di avermi nel ruolo e l'apporto che posso dare".



Sul nostro sito potete recuperare la recensione di The White Lotus 2, in attesa dei nuovi episodi della serie HBO.