The White Lotus 3, una star è pronta a tornare: 'Ci sarei assolutamente'

La terza stagione di The White Lotus non uscirà a breve e nell'attesa possiamo conoscere meglio il cast che farà prendere vita all'ennesima vacanza extra lusso!

The White Lotus 3 avrà molte new entry e il ritorno di una star della prima stagione, Natasha Rothwell, segnerà un filo tra le stagioni come fece Jennifer Coolidge nella sua vacanza siciliana in The White Lotus 2. Tuttavia, dall'iconica prima stagione dello show HBO sono molte le star desiderose di tornare nei nuovi episodi e dopo l'appello di Alexandra Daddario è il turno di suo "marito" Jake Lacy: "Mi è piaciuto realizzarlo e adoro Mike White, sia come persona che come mente creativa. Quindi, tornerei assolutamente - ha detto Lacy a ComicBook.com - non ha un grande arco narrativo il mio personaggio ma farei qualsiasi cosa per Mike, capisci cosa intendo?".

Non si tratta di certo del ritorno più sperato dei fan: nella prima stagione di The White Lotus, Lacy interpreta Shane Patton, un agente immobiliare ricco e sbruffone, il cui unico pensiero in tutta la luna di miele è avere la meglio sul direttore della struttura Armond a causa di un errore di prenotazione. Shane non è amatissimo, ma il ritorno della coppia Rachel-Shane potrebbe rivelarsi interessante sul piccolo schermo nel futuro dello show di Mike White.