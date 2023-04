The White Lotus 3, è ufficiale: Natasha Rothwell tornerà

A fine 2022 veniva confermata la terza stagione di The White Lotus . Mentre sappiamo che alcuni volti non torneranno nella terza stagione, dato lo svolgimento di trama degli ultimi episodi, è stato confermato il ritorno di Natasha Rotwell.

L'attrice interpretava Belinda Lindsey, la manager della spa, uno dei personaggi più amati del secondo capitolo della serie premiatissima. Soprattutto, il suo personaggio era legato a Jennifer Coolidge (interprete dell'iconica Tanya McQuoid), dato che quest'ultima aveva rivelato a Belinda di avere l'intenzione di investire sulla spa e mettersi in proprio. Poi, chi ha visto la serie sa quello che è successo.

Tempo fa Francesca Orsi, vice presidente esecutivo della HBO, ha affermato che: "Riflettendo sulle origini umili di The White Lotus in termini di una produzione limitata nata durante la pandemia, è impossibile non rimanere sbalorditi da come Mike ha orchestrato uno degli show più vivaci e acclamati show dell'ultimo periodo. E ha continuato a raggiungere nuove vette nella stagione 2, che è l'ultimissimo testamento della visione cruda e mai vista prima di Mike".

Vi ricordiamo che i nuovi episodi di The White Lotus 2 sono disponibili su NOW. Quest'ultima stagione è stata ambientata in Italia, precisamente in Sicilia. Ed è per questo che hanno presto parte a The White Lotus 2 tre attrici italiane. Correte a scoprire chi sono!