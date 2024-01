The White Lotus 3, anche Walter Goggins e Patrick Schwarzenegger nel cast!

Carrie Coon sarà nel cast di The White Lotus 3. Ma non solo, difatti la serie HBO ha appena reclutato delle new entries.

Walton Goggins, Aimee Lou Wood, Patrick Schwarzenegger, Sarah Catherine Hook e Sam Nivola entreranno ufficialmente a far parte del cast della terza stagione di The White Lotus. Non è ancora stato specificato quali personaggi saranno interpretati dagli attori appena menzionati. La terza stagione della serie sarà ambientata in Thailandia, con le riprese che inizieranno a febbraio a Koh Samui, Phuket e Bangkok, lo show “seguirà un nuovo gruppo di ospiti in un'altra proprietà White Lotus”.

Secondo Natasha Rothwell, interprete di Belinda Lindsey e confermata anche per la terza stagione, The White Lotus 3 sarà una stagione incredibile: “Ho sussultato minimo cinque volte, e questo soltanto mentre leggevo i copioni. Gli script sono testimonianza dell'abilità di Mike [White] e la sua capacità di raccontare le storie più intelligenti e divertenti. Voglio dire, tutto ciò che fa è come una lezione per me come attrice. E da autrice io stessa, conduce le persone in un viaggio. Tutti devono allacciarsi le cinture, perché sarà realistico!”

The White Lotus 2, ambientata in Sicilia, ha ottenuto 23 nominations e 5 vittorie agli Emmy Award 2022. Nel frattempo, l’autore di The White Lotus 3 ha dichiarato che gli “piacerebbe coprire tutti i continenti” con la serie.