The White Lotus 3, niente da fare per Woody Harrelson: l'attore non ci sarà

Woody Harrelson non sarà uno degli ospiti del White Lotus: la star di True Detective non farà parte del cast della terza stagione della celebrata serie targata HBO.

In una nuova intervista Casey Bloyds di HBO e Max ha confermato che Harrelson era stato preso in considerazione durante la pianificazione della terza stagione di The White Lotus, ma a causa di conflitti di programmazione non è stato possibile far partecipare l'attore. "Woody non è coinvolto. Mike White ha parlato con molte persone e Woody era una di queste. Uno dei problemi quando stai girando oltreoceano è l'agenda delle persone. Conoscete la maggior parte del cast, anche se ci sono un paio di ruoli in più. Ma Woody non è uno di questi" ha rivelato Bloys a THR. Tra gli attori del cast che già conosciamo ci sono Parker Posey, Leslie Bibb, Tayme Thapthimthong, Christian Friedel, Morgana O'Reilly, Lek Patravadi e Shalini Peiris. La protagonista della prima stagione di The White Lotus Natasha Rothwell tornerà nei panni di Belinda Lindsey, la spa manager del White Lotus hotel che voleva aprire il suo business personale. Tra i membri del cast anche Michelle Monaghan e Jason Isaacs.

L'autore Mike White ha terminato la seconda stagione della serie HBO suggerendo che ogni stagione avesse un suo arco tematico: "soldi" per la prima e "sesso" per la seconda, mentre la terza stagione probabilmente esplorerà l'idea della "religione e spiritualità". A tal fine HBO è andata alla ricerca di una location situata nei territori asiatici, e la scelta è ricaduta sulla Thailandia. Qui potete trovare tutto quello che c'è da sapere sulla terza stagione di The White Lotus.