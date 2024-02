The White Lotus, Alexandra Daddario: 'Voglio tornare nella serie tv'

Alexandra Daddario ha interpretato la giornalista Rachel nella prima stagione di The White Lotus: fresca di matrimonio con il viziato Shane, inizia a vederne i difetti soltanto durante la luna di miele. Il personaggio non è tornato in The White Lotus 2 ma, nella prospettiva della terza stagione mai dire mai!

L'attrice, infatti, ha dichiarato di essere pronta a tornare negli alberghi di lusso del creatore Mike White: "Adoro lavorare con Mike - ha detto Daddario a InStyle - tornerei se avesse senso e lui avesse una buona idea. Voglio solo vedere cosa ha in serbo per il personaggio di Rachel. È un vero genio, non sai mai cosa aspettarti da lui!".

Adesso che la terza stagione di The White Lotus è stata confermata, Alexandra Daddario ha buone possibilità di tornare con la "sua Rachel" in un nuovo resort. Ma come potrebbe incastrarsi il personaggio nelle nuove dinamiche della serie TV? Sembrerebbe che la strada dell'attrice sia supportato anche dal ritorno di Natasha Rotwell in The White Lotus 3, direttamente dalla prima stagione. Dove c'è un morto, c'è Mike White e un gruppo di vacanzieri piuttosto ricchi: Rachel, che nel finale di stagione si riconcilia con Shane potrebbe programmare una nuova vacanza e suo marito potrebbe ritrovarsi ancora una volta, faccia a faccia con la morte. Oppure, considerata la bruciante voglia di indipendenza della donna, Rachel potrebbe ritagliarsi un momento per un viaggio in solitaria.

Come nel caso di Jennifer Coolidge, il ritorno di Alexandra Daddario potrebbe proseguire il fil rouge che intreccia le stagioni della serie antologica di successo firmata HBO. Non ci resta che attendere ulteriori aggiornamenti!