The White Lotus, arrivano tre volti nuovi nel cast della terza stagione: ecco i nomi

Ormai possiamo dire, senza timore di essere smentiti, che quando si vuole vedere una nuova serie televisiva c'è veramente l'imbarazzo della scelta, anzi forse uno dei momenti più difficili della giornata è arrivare ad una decisione in tal senso. Tra le tante però, alcune rischiano di avere vita breve, ma questo non è il caso di The White Lotus.

Lo show prodotto da HBO è infatti uno tra i più visti della rete e non accenna a volersi fermare, soprattutto in vista di una terza stagione ormai confermata ed in procinto di iniziare le riprese.

Secondo quanto riportato da Deadline tra l'altro, sembra che la nuova iterazione porterà con se alcune novità, tra cui l'aggiunta di ben tre nuovi volti al già nutrito cast di The White Lotus.

Francesca Corney, Nicholas Duvernay e Arnas Fedaravicius, questi sono i nomi degli attori che si uniranno agli altri per le nuove puntate dello show. Di certo si tratta di un occasione d'oro per tutti coloro che non avevano ancora avuto modo di prendere parte ad una produzione che ha il merito di essersi portata a casa numerosi premi, tra cui si cita il secondo Emmy per l'interpretazione di Jennifer Coolidge.

Voi che ne pensate? Tra l'altro sapevate che un noto attore non tornerà in The White Lotus?