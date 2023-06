The White Lotus, in arrivo uno Spin-Off Su Tanya di Jennifer Coolidge?

The White Lotus era originariamente pensata come una miniserie in sei parti. Il successo della serie ha portato però l'emittente HBO a rinnovare la serie per una seconda stagione, trasformandola in uno show antologico.

Nonostante appunto, The White Lotus si proponga come uno show in cui ogni puntata presenta un cast di personaggi differenti, ce ne sono alcuni che hanno portato gli showrunner a mostrare di più su alcuni di loro.

Uno tra questi è sicuramente il personaggio di Tanya, interpretata da Jennifer Coolidge, l'iconica mamma di Stifler nel franchise di American Pie. Il successo riscontrato tra i fan nella prima stagione ha infatti portato i creatori a concedergli di tornare ancora una seconda volta, per poi andare incontro alla morte.

Tuttavia, dato che il creatore dello show Mike White si è ritrovato a fare i conti con numerosi appassionati dal cuore spezzato, ciò lo ha portato ad aprire le porte per una potenziale serie prequel sulla figura di Tanya. Spin-off che probabilmente sarà realizzato dopo l'arrivo della terza stagione di White Lotus.

"Credo che sia veramente una possibilità" ha commentato White al Vivid Sydney Festival per Scadenza. "Ne stiamo parlando ultimamente, e credo che sarebbe molto divertente".

L'autore ha continuato scherzando sul fatto che questa potrebbe essere l'occasione per utilizzare la stessa tecnologia di Indiana Jones 5, per ringiovanire la Coolidge e renderla una "Tanya di vent'anni più giovane".

Non ci resta quindi che attendere nella speranza che questo show prequel diventi effettivamente una realtà in futuro. Oltretutto, sapevate che Natasha Rothwell tornerà ancora in The White Lotus?