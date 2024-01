The White Lotus, anche Carrie Coon nel cast della terza stagione!

Alcuni giorni fa era emersa l'indiscrezione che Carrie Coon fosse in trattative per unirsi al cast della terza stagione di The White Lotus, ma solo poche ore fa l'attrice si è unita ufficialmente alle new entry dei nuovi episodi, che debutteranno su HBO entro il 2025. Le riprese della stagione partiranno a febbraio a Koh Samui, Phuket e Bangkok.

La prima stagione di The White Lotus, ambientata alle Hawaii, ha debuttato nel luglio 2021 e ha presentato al pubblico un cast d'eccezione che comprendeva, tra gli altri, Sydney Sweeney, Murray Bartlett, Jennifer Coolidge, Connie Britton, Alexandra Daddario, Jake Lacy, Jon Gries e Molly Shannon. Coolidge e Gries hanno ripreso i loro ruoli nella seconda stagione della serie, ambientata in Sicilia e presentata in anteprima nel dicembre 2022.

Anche Natasha Rothwell, membro del cast della prima stagione, tornerà nella terza, anche se non si sa se la terza stagione continuerà la storia di Coolidge, Gries e Haley Lu Richardson, membro del cast della seconda stagione, dopo lo scioccante finale di The White Lotus 2.

Quest'anno rivedremo Carrie Coon al cinema in Ghostbusters - Minaccia glaciale, sequel di Ghosbusters: Legacy che ha rilanciato il franchise anni '80 donandogli nuova linfa e soprattutto un cast più giovane e talentoso.

Dato che l'ambientazione si sposterà in Thailandia, l'autore Mike White ha lasciato intendere che la prossima stagione potrebbe essere incentrata su temi come la morte e la spiritualità.

"La prima stagione ha messo in risalto il denaro, la seconda il sesso e la terza potrebbe essere una sorta di sguardo satirico e divertente sulla morte, la religione orientale e la spiritualità, e mi sembra che potrebbe diventare un ricco arazzo in grado di darci una motivazione per fare un altro giro al White Lotus", aveva dichiarato White in un dietro le quinte del finale della seconda stagione.

The White Lotus è creata, scritta e diretta da Mike White, mentre White, David Bernad e Mark Kamine sono i produttori esecutivi.