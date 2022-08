The White Lotus, parla Mike White: 'Non cambierò per qualche critica'

Mike White: ideatore, sceneggiatore e regista della serie televisiva The White Lotus, ha da poco rivelato qualche dettaglio in più sulla seconda stagione del suo ambizioso progetto. Dopo l'enorme successo di pubblico e di critica, il timore di poter sbagliare è dietro l'angolo.

Dopo avervi raccontato la prima stagione di The White Lotus, è tempo di aggiungere qualche informazione in più riguardo il secondo capitolo della miniserie targata HBO. A fornirle è stato lo stesso Mike White, dalla quale penna è uscita l'idea di questo racconto dalla black comedy sfuggente. La prima stagione, infatti, prende di mira un certo tipo di borghesia bianca americana e lo fa con un umorismo particolare.

Proprio a causa del tono dello show, White ha ricevuto non poche critiche che lo hanno spinto a ripensare alla scrittura del secondo capitolo. In una recente intervista per Vulture ha raccontato: "Non sapevo se avevo il coraggio di immergermi di nuovo in quelle acque, sapendo che avrei ricevuto il fuoco dei cecchini da ogni direzione. Forse la politica sessuale classica, la roba sovversiva e cattiva in cui ci stiamo addentrando, ci toglierà un po' di peso".

Con un'ambientazione che dalle Hawaii arriva alla nostra Sicilia, la nuova stagione si concentrerà maggiormente sulle dinamiche relazionali e sui rapporti di genere. Un cambio di rotta strategico, ma che non snaturerà l'idea iniziale: "Ho scritto un intero corpo di lavoro. Sono fedele a quella stagione di 'The White Lotus'", ha aggiunto Mike White.

Non ci resta che attendere la seconda stagione, per la quale alcune attrici italiane sono state già annunciate pochi mesi fa.