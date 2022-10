The White Lotus, il creatore dello show aggiorna i fan sulle opzioni per la stagione 3

Nel corso del red carpet della première della seconda stagione di The White Lotus, il creatore dello show Mike White non ha perso tempo e ha iniziato ad accennare alcuni dettagli della terza stagione della serie tv HBO, che ha debuttato nel 2021 anche in Italia su Sky Atlantic. White ha parlato soprattutto di alcune idee.

"Abbiamo appena consegnato il nostro ultimo episodio alla rete ieri, quindi è difficile pensare alla corsa successiva. Ma se lo facessimo, penso che sarebbe divertente forse andare in un continente completamente diverso. Abbiamo fatto l'Europa, e forse l'Asia, qualcosa di folle di questo tipo, sarebbe divertente" ha confessato White.



Chissà che non possa tornare ancora Jennifer Coolidge tra i protagonisti:"Jennifer è una mia amica e tutti l'hanno amata nella prima stagione e io mi dicevo 'Non posso andare in Italia senza Jennifer'. E forse è ancora così. Ad esempio, forse non si potrebbe nemmeno andare in Giappone senza Jennifer. Ci sono così tanti attori divertenti con i quali abbiamo lavorato sinora, quindi vedremo chi è disponibile".



The White Lotus 2 sta per uscire ed è stata rinnovata per una terza stagione, in attesa dei nuovi episodi sul piccolo schermo ma il pensiero del creatore e della produzione è già rivolto al capitolo 3 dello show.

Nel cast del secondo ciclo di episodi troviamo Aubrey Plaza, Will Sharpe, Sabrina Impacciatore, Theo James, Meghann Fahy, F. Murray Abraham, Tom Hollander, Michael Imperioli, Simona Tabasco e tanti altri.

Jennifer Coolidge è felice del suo ruolo nella prima stagione di The White Lotus, soprattutto perché si tratta di un personaggio che secondo lei 'rompe gli stereotipi'.