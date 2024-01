The White Lotus, HBO pensa già alla quarta stagione! La conferma del produttore

The White Lotus avrà anche una quarta stagione: nonostante i lavori sulla terza stagione non siano ancora iniziati (qui tutto quello che c'è da sapere su The White Lotus 3, HBO è già proiettata nel futuro.

Casey Bloys, CEO di HBO e Max, ne ha parlato con Variety: "Sono già emozionata sapendo chi tornerà nella stagione 4. È davvero un modello divertente quello creato da Mike" ha anticipato Bloys. Pur non potendo sapere chi ci sarà nella quarta stagione, sappiamo chi ci sarà nella terza: nel cast nomi come Parker Posey (che abbiamo visto in Beau is Afraid), Michelel Monaghan, Jason Isaacs, Walton Goggins, Sarah Catherine Hook, Sam Nivola, Patrick Schwarzenegger, Aimee Lou Wood, Leslie Bibb e Tayme Thapthimthong. Purtroppo a causa di impegni precedenti non ci sarà Woody Harrelson, star di True Detective, ma in compenso tornerà Natasha Rothwell nel ruolo di Belinda Lindsey, la spa manager della prima stagione.

La terza stagione di The White Lotus sarà ambientata in Thailandia, in linea con l'arco narrativo previsto: dopo le prime due stagioni, incentrate rispettivamente sulle tematiche del "sesso" e dei "soldi", in questa stagione verrà esplorato il terreno della religione e della spiritualità. "Siamo lieti di collaborare con l'Autorità del Turismo thailandese per attuare la visione creativa di Mike e mostrare tutto ciò che la splendida Thailandia ha da offrire, mentre il prossimo gruppo di ospiti fa il check in al White Lotus" ha dichiarato Janet Graham Borba, vicepresidente di produzione di HBO & Max. Qui la recensione della prima stagione di The White Lotus, trasmessa in Italia da Sky Atlantic.