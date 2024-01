The White Lotus, anche Jason Isaacs e Michelle Monaghan nel cast della terza stagione!

Il cast di The White Lotus si arricchisce di nuovi nomi: Jason Isaacs e Michelle Monagham, insieme a Parker Posey, Leslie Bibb, Dom Hetrakul e Tayme Thapthimthong si uniranno al cast della terza stagione della serie tv targata HBO.

La produzione di The White Lotus, creata, prodotta, scritta e diretta da Mike White, inizierà nei pressi di Koh Samui, Phuket e Bangkok a febbraio e seguirà un nuovo gruppo di ospiti in un'altra proprietà del White Lotus. "Abbiamo il piacere di colaborare con l'autorità del turismo della Thailandia per eseguire la visione creativa di Mike e mostrare tutte le bellezze che la Thailandia ha da offrire, mentre il prossimo gruppo di ospiti fa il suo ingresso al White Lotus" ha dichiarato Janet Graham Borba, vicepresidente esecutivo di produzione di HBO e Max.

La prima stagione di The White Lotus, ambientata in Hawaii, ha ricevuto 20 nomination agli Emmy e ne ha vinti 10: la seconda stagione, ambientata in Sicilia, ha ricevuto 23 nomination. Qui le nostre impressioni sulla prima stagione di The White Lotus.

"Siamo onorati di avere la splendida Thailandia come location delle riprese per l'attesissima stagione di The White Lotus. La bellezza naturale ed esotica del regno, la ricchezza dei siti storici e il paesaggio variegato rappresentano la perfetta ambientazione per condividere la nostra cultura affascinante, la cucina fantastica, l'offerta di prim'ordine di benessere e lusso, e più importante di tutto l'ospitalità thailandese della nostra gente" ha dichiarato Thapanee Kiatphaibool, governatore dell'autorità del turismo della Thailandia (TA). "La Thailandia è stata considerata a lungo una delle location preferite da tutto il mondo mondo per le riprese di un film. Il progetto The White Lotus rafforzerà certamente lo status del regno come luogo privilegiato di riprese cinematografiche e faro di un turismo basato sull'esperienza".

In attesa della terza stagione, qui ritrovate la nostra opinione sulla seconda stagione di The White Lotus.