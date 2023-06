The White Lotus, Jennifer Coolidge prevede chi morirà nella terza stagione

Le prime due stagioni di The White Lotus hanno messo in scena, rispettivamente, la morte di due celebri personaggi, perciò è intuibile che i nuovi episodi mostreranno la stessa dinamica. Al riguardo, Jennifer Coolidge (interprete di Tanya McQuoid-Hunt) ha le idee molto chiare su quale dovrebbe essere il prossimo bersaglio...

"La mia speranza è che Jon [Gries] continui a interpretare Greg" ha dichiarato. "Spero che ci sia una punizione per quel maledetto personaggio. Sì, dovrebbe... che so, finire in un tritacarne".

L'attrice ha tutte le ragioni per detestare Greg: quest'ultimo, infatti, ha ordito il terribile piano che ha messo in pericolo Tanya ed è culminato nella triste, ironica dipartita della donna. Il tutto è avvenuto nell'ultimo episodio della seconda stagione, Arrivederci. "Se Tanya potesse tornare in una qualsiasi forma" ha aggiunto la donna, "forse potrebbe farlo nei panni di un gabbiano, così da cavare gli occhi a Greg". Eppure, non tutto il male viene per nuocere: Tanya ha lasciato decisamente il segno nel pubblico e nella critica, come suggeriscono la candidatura al Golden Globe, il Critics' Choice Awards e il repentino aumento di popolarità dell'attrice.

Cosa sappiamo dei prossimi episodi? The White Lotus 3 riguarda "la spiritualità contro l'ego" – stando alle parole di Francesca Orsi, a capo di HBO –, mentre gli eventi si svolgeranno in Thailandia. La data di pubblicazione è ancora ignota, ma la finestra di uscita coincide presumibilmente con la fine del 2024 e l'inizio del 2025.

Se non l'avete ancora letta, ecco la recensione di The White Lotus 2, una storia ambientata in Sicilia e ricca di colpi di scena, emozioni e rivelazioni inaspettate.