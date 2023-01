The White Lotus: Jennifer Coolidge è la donna dell'anno per l'università di Harvard

Jennifer Coolidge è stata nominata "donna dell'anno 2023" dalla Hasty Pudding Theatricals dell'Università di Harvard. Gli organizzatori hanno annunciato martedì che la star di The White Lotus sarebbe stata insignita del premio annuale della società teatrale studentesca. Questo è solo l'ultimo riconoscimento dopo un'annata d'oro per l'attrice.

Coolidge, divenuta celebre per la saga cinematografica di American Pie, segue così le orme dei precedenti premiati, tra cui Meryl Streep, Julia Roberts, Scarlett Johansson, Anne Hathaway, Kerry Washington e Jennifer Garner.

"Siamo davvero entusiasti di dare il benvenuto a Jennifer Coolidge nella sua città natale e ad Harvard, l'iconico scenario de La rivincita delle bionde. La sua personalità scintillante e la sua padronanza comica rispecchiano molto i nostri valori", ha dichiarato in un comunicato la coordinatrice del comitato di selezione, Maya Dubin. "Sappiamo che si inserirà perfettamente nella cornice del Pudding Theatricals, anche se dovrà ancora guadagnarsi il suo Pudding Pot sul palco".

La produttrice Sarah Mann ha aggiunto: "È un sogno assoluto per noi onorare Jennifer Coolidge come donna dell'anno, dopo i suoi recenti riconoscimenti per The White Lotus... Sappiamo che il nostro Pudding Pot sarà fenomenale accanto al suo nuovo Golden Globe, e giuriamo che non la porteremo in un palazzo di Palermo!". Il riferimento è all'iconica location di The White Lotus, seconda stagione, in cui il personaggio della Coolidge non fa una bella fine.

L'attrice nata a Boston riceverà il premio il 4 febbraio. L'evento prevede una sfilata intorno a Harvard Square e un roast celebrativo seguito dalla consegna dell'onorificenza.

Sul versante maschile, Bob Odenkirk di Better Call Saul è stato nominato "uomo dell'anno 2023". Sarà celebrato in modo analogo il 2 febbraio.

Nonostante il destino del suo personaggio, Jennifer Coolidge ha ammesso che tornerebbe subito per The White Lotus 3.