The White Lotus, Jennifer Coolidge: 'Finalmente un ruolo che rompe con gli stereotipi'

Certi attori sono soliti interpretare spesso un determinato tipo di ruolo, e per Jennifer Coolidge questo modo di fare non andava più bene. Poi è arrivata l'acclamata serie di HBO The White Lotus, e la musica è cambiata.

Jennifer Coolidge era stufa di interpretare sempre gli stessi ruoli, e per fortuna che a rompere la monotonia (e gli stereotipi) è arrivato Mike White con The White Lotus la popolare serie HBO che ha già ricevuto un rinnovo per una seconda stagione che, tra l'altro, avrà tra le sue location anche dei territori nostrani (sono state già svelate le location italiane per The White Lotus 2).

"Ho avuto diversi ruoli in cui mi sono sentita ingabbiata in una percezione ben precisa" ha spiegato l'attrice di American Pie e La Rivincita delle Bionde ai microfoni di Vanity Fair "Sono rimasta chiusa in questa strano bolla a lungo. E dimostra solamente che dovresti essere più selettiva con i ruoli che scegli, magari aspettare quello giusto, e non continuare a ripeterti, ma io ero disperata. Avevo bisogno di lavorare. Per la maggior parte del tempo il mio ragionamento era 'Non so se riceverò un'altra offerta'".

"C'è stato un periodo in cui, eccetto che per quel film di Christopher Guest una volta ogni tanto, le sceneggiature che mi arrivavano erano tutte con un ruolo da arrampicatrice sociale. Era qualcosa che avevo già fatto. Ed è ciò che succede, penso, a meno che tu non decidi di virare altrove. Se solo fossi stata più coinvolta nel gestire la mia carriera... Sono rimasta lì seduta a guardare, in modo passivo" ha continuato.

E a parte qualche chicca come Austenland, c'è voluto The White Lotus per rompere davvero gli schemi: "In questa serie interpreto davvero qualcuno di diverso" afferma, riferendosi alla sua Tanya McQuoid, una donna benestante, sola e non perfettamente stabile dal punto di vista mentale ed emotivo, e che soffre ancora molto per la perdita della madre (con cui aveva un rapporto conflittuale).

E voi, che ne pensate del personaggio della Coolidge? E della serie HBO? Fateci sapere nei commenti.