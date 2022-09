The White Lotus, Jennifer Coolidge finì in ospedale prima delle riprese: il motivo

Jennifer Coolidge è la star di The White Lotus, la serie di HBO creata, scritta e diretta da Mike White. Grazie al suo ruolo nello show, l'attrice ha vinto il premio Emmy quale miglior performance da non protagonista. Coolidge di recente ha rilasciato un'intervista nella quale ha svelato un imprevisto capitatole prima di girare.

Jennifer Coolidge sarà presente anche nella seconda stagione: ecco il trailer di The White Lotus 2. Nell'intervista per Allure, Coolidge ha spiegato:"Per The White Lotus non volevo sembrare un grande marshmallow bianco sulla spiaggia delle Hawaii, quindi ho preso uno spray abbronzante. Sono salita sull'aereo e ho iniziato a sentirmi davvero strana. Quando sono scesa sono dovuta andare al pronto soccorso".



Il motivo? La reazione causata dallo spray:"Non sono mai stata una persona a cui importava molto degli ingredienti. Poi negli ultimi cinque/sei anni ho cominciato a diventare allergica. I miei occhi lacrimavano sempre, ma non mi è mai venuto in mente che potesse essere il trucco".

Reazioni allergiche menzionate dall'attrice anche nel discorso ai Premi Emmy:"Ho fatto un bagno alla lavanda stasera subito prima dello show e mi ha fatto gonfiare dentro il vestito... Ma comunque, è così elettrizzante".

Coolidge ha concluso:"Abbiamo finito con l'usare il trucco normale. Nel momento in cui abbiamo interrotto le riprese mi sono fatta la doccia. Ho una reazione così repentina alle cose".



