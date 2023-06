The White Lotus, Jennifer Coolidge e l'inizio della sua carriera: 'Vedo molti errori'

Quando si parla di Jennifer Coolidge si pensa immediatamente a personaggi comici diventati immediatamente iconici. In realtà all'attrice è stato riconosciuto il suo effettivo talento solo recentemente e lei sembra essere pienamente cosciente degli errori fatti ad inizio carriera.

A raccontarlo è stata la stessa attrice durante una intervista faccia a faccia fatta con Jeremy Allen White per la rubrica Actors to Actors di Variety. La Coolidge ha parlato della sua incapacità nel cogliere il successo all'inizio degli anni 2000 e di come, all'epoca, non avesse capito le potenzialità della fama che la stava investendo. Dopo che Jennifer Coolidge è stata eletta donna dell'anno dall'Università di Harvard, l'attrice ha approfondito anche l'inizio della sua carriera.

"…Sono abbastanza grande per guardare davvero indietro alla mia vita e sicuramente ai miei errori. Ne vedo molti" ha spiegato. Questo ha chiarito come, a differenza di molti altri colleghi, la Coolidge abbia deciso di vivere il proprio lavoro alla giornata senza pensare effettivamente a delle prospettive per il futuro. Guardando avanti, l'attrice si è largamente pentita del proprio approccio al lavoro e di come questo la abbia limitata molto nella crescita come donna ed attrice.

Nonostante ciò il successo globale e il riconoscimento della critica è arrivato con The White Lotus. La Coolidge ha commentato la parodia fatta all'SNL con divertimento e con la solita sfacciataggine che la contraddistingue. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!