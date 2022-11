The White Lotus, Jennifer Coolidge vorrebbe un cameo di Meghan Markle

La star di The White Lotus, Jennifer Coolidge, ha raccontato di aver invitato Meghan Markle, duchessa di Sussex, a partecipare con un cameo alla serie tv HBO. Nel corso di una recente intervista Coolidge ha raccontato che sia Meghan che il principe Harry sono grandi fan dello show tv drammatico in Italia disponibile su Sky.

Nel corso del tour promozionale della seconda stagione di The White Lotus, Jennifer Coolidge e la co-star Theo James hanno parlato di Harry e Meghan.

L'ex star di Suits e adesso moglie del figlio di Lady D sarebbe assolutamente la benvenuta sul set dello show HBO. Nel frattempo su Everyeye trovate la recensione di The White Lotus 2, il nuovo ciclo di episodi della serie HBO disponibile su Sky.



Ma secondo James, entrambi non avrebbero resistito molto bene in una vacanza di quelle mostrate in The White Lotus, sostenendo che probabilmente 'verrebbero svelati oscuri segreti'.

La prima stagione della serie è stata ambientata alle Hawaii mentre il secondo ciclo di episodi è stato realizzato in Sicilia.



E la terza stagione? Ecco dove Jennifer Coolidge vorrebbe girare:"Penso che l'Asia sarebbe incredibile" ha confessato la star di American Pie.

Famosa per il personaggio della mamma di Stifler nella serie di film comedy basata sul sesso, Jennifer Coolidge è contenta del ruolo in The White Lotus, perché dal suo punto di vista è un personaggio che rompe gli stereotipi.