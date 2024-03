The White Lotus, anche una nota star tornerà nel cast della nuova stagione?

The White Lotus è una delle serie più apprezzate degli ultimi anni targate HBO. Cast e trama hanno catturato l'attenzione degli spettatori e permesso allo show di diventare un successo planetario. Natasha Rothwell riprenderà il suo ruolo nella terza stagione ma anche un'altra protagonista dello show potrebbe partecipare.

Intervistate da Den of Geek, Sydney Sweeney e Simona Tabasco hanno approfondito l'argomento della serie e Sweeney non ha escluso un ritorno:"Amo la mia famiglia di The White Lotus. Uno dei produttori di questo film, Dave Bernard, ha prodotto anche The White Lotus e penso che sarebbe molto divertente" ha dichiarato Sweeney, che interpreta Olivia Mossbacher.

"Sì, stavamo pensando di aprire una chat della stagione 1, della stagione 2 e forse della stagione 3 di The White Lotus, così possiamo restare in contatto come famiglia Lotus" ha spiegato Tabasco, che nella seconda stagione è Lucia Greco. Su Everyeye potete leggere la nostra recensione di The White Lotus 2.

Il cast della stagione 3 di The White Lotus include Carrie Coon, Leslie Bibb, Dom Hetrakul, Jason Isaacs, Walton Goggins, Sarah Catherine Hook, Sam Nivola, Patrick Schwarzenegger, Aimee Lou Wood, Michelle Monaghan e Parker Posey. Nelle prime due stagioni la star principale della serie era Jennifer Coolidge, che grazie alla serie ha ritrovato grande popolarità sul piccolo schermo.



Anche Jake Lacy tornerebbe volentieri in The White Lotus, come ha confermato lui stesso in una recente intervista.

