The White Lotus, la pungente serie di Mike White dal 30 agosto su Sky Atlantic

Sky Atlantic ha annunciato nelle ultime ore tramite un comunicato stampa ufficiale l'arrivo della blasonata The White Lotus di Mike White sul proprio canale e in streaming. Sarà dunque possibile vedere la serie con Murray Bartlett e la splendida Alexandra Daddario in Italia a partire dal prossimo 30 agosto 2021.

Questa la sinossi ufficiale di The White Lotus:



"Il cliente ha sempre ragione, e va coccolato e viziato il più possibile: questo è ciò che Armond (Murray Bartlett), il manager del prestigioso resort hawaiano The White Lotus, ripete con convinzione al suo staff. Il cliente, però, a volte può essere davvero insopportabile! Presso l'hotel sono in arrivo nuovi ospiti che si aspettano di passare una settimana di puro relax, ma andrà veramente così? Giorno dopo giorno, infatti, quel luogo paradisiaco farà emergere i segreti e i lati più oscuri non solo dei villeggianti, ma anche di Armond e dei suoi sottoposti, portando a rivelazioni a volte anche sconvolgenti. Se è vero che le vacanze sono un buon momento per fermarsi un attimo, guardarsi dentro e fare il punto della situazione in attesa di ributtarsi a capofitto nel mondo reale, è anche vero che a volte guardarsi dentro può essere più destabilizzante del previsto".



Nel cast della serie tv troviamo anche Jennifer Coolidge, Connie Britton, Jake Lacy e Steve Zahn.