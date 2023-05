The White Lotus, Sabrina Impacciatore ripercorre il suo ruolo da icona gay

Gli States sono impazziti per la performance di Sabrina Impacciatore in The White Lotus 2, ma, dopo la conclusione della serie, l'amore nei confronti dell'attrice non è certo diminuito: da parte sua, Impacciatore ha approfittato di un podcast con The Wrap per parlare del suo essere un'icona gay.

"Fin da quando ho 18 anni" ha ricordato, "tutti hanno deciso che io fossi una perfetta icona queer. Mi hanno chiamato per ogni gay pride: ero la madrina, la sposa greca in tutte le manifestazioni queer. Sono stata chiamata veramente spesso, e, da parte mia, ho adorato partecipare". Inoltre, ha colto l'occasione per parlare della (difficile) situazione italiana: "La comunità LGBTQ in Italia sta lottando così tanto... Questo governo è ancora più severo, ha una visione molto squadrata. E così si ritrovano a dover lottare per sentirsi rispettati e ottenere i diritti, gli stessi diritti di tutti".

Il talento dell'attrice non è certo emerso in concomitanza con The White Lotus – basti pensare a pellicole quali L'ultimo bacio, Concorrenza sleale e Gente di Roma, – eppure la serie HBO ha contribuito notevolmente al suo successo globale. E tra le prime "vittime" della sua bravura c'è stato proprio lo sceneggiatore e regista Mike White: "Non dimenticherò mai Mike in lacrime. Mi ha detto: 'Oh, Sabrina, non mi aspettavo che Valentina fosse così dolce'. Poi ha aggiunto: 'Mi piacerebbe esplorare questa direzione insieme a te'".

Tra cinema, serialità e mondo dello spettacolo, non potevano mancare apprezzamenti anche dal mondo della musica. Al riguardo, così ha ricordato Impacciatore: "Qualcuno è venuto da me e mi ha detto: 'Sir Elton John vorrebbe incontrarti'. Poi mi ha portato davanti a lui. Era seduto e stava mangiando, quindi ho pensato: 'Oh mio Dio, questo è decisamente il momento peggiore per incontrarlo". Tuttavia, "si è voltato, si è alzato e mi ha abbracciato. Poi ha mantenuto l'abbraccio così a lungo che non potevo crederci. Una sensazione davvero incredibile, mi sono sentita come una bambina".

