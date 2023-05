The White Lotus, Sabrina Impacciatore ricorda quando Murray Bartlett la elogiò in DM

In una recente intervista, Sabrina Impacciatore (interprete di Valentina in The White Lotus 2) ha ricordato quanto fosse nervosa all'idea di prendere il posto di Murray Bartlett; eppure, a ribadire la stima di quest'ultimo nei confronti dell'attrice italiana è stato un commovente messaggio inviato nel DM del suo profilo Instagram.

"Pensavo sempre a [Bartlett]" ha dichiarato Impacciatore. "Come potevo non far pentire le persone [di avermi assunto? Era Mission: Impossibile. Era così presente nella mia vita ancor prima che lo incontrassi".

Poi, però, il rasserenante evento: "In pratica, ecco cos'è successo: quest'uomo dal cuore così enorme mi ha scritto su Instagram, e il suo messaggio iniziava più o meno così: 'Scusami per qualcosa', del tipo: 'Scusami per averti interrotto... ma vorrei davvero dirti quanto ho amato te e il tuo lavoro'. Be', puoi immaginare quale sia stata la mia reazione al messaggio. Sono scoppiata in lacrime, perché era davvero molto, molto commovente. Ho provato un'emozione incredibile". Ha infine concluso: "Bartlett è non soltanto un grande artista, ma anche una persona dal grandissimo cuore. Quando incontro un attore che stimo così tanto, che è così umano, provo un profondo senso di felicità". In un'altra occasione, invece, Sabrina Impacciatore ha ripercorso il suo ruolo da icona gay.

Nata nel '68, l'attrice viene ricordata per svariati progetti cinematografici (L'ultimo bacio, Concorrenza sleale, Gente di Roma) e televisivi (Disokkupati, Due mamme di troppo, Immaturi - La serie), a cui si aggiungono programmi TV quali Macao e DopoFestival. Ha anche doppiato Lily nel conosciutissimo film d'animazione Red.

