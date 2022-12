The White Lotus, lo showrunner sulla Stagione 3: 'Potremmo sbarcare in Asia'

Dopo le rivelazioni sul finale di The White Lotus 2, lo showrunner della serie HBO Mike White ha anticipato qualcosa sulla terza stagione, che potrebbe spostare la narrazione in Asia, dopo le avventure negli Stati Uniti e in Europa. Ecco cos'ha dichiarato, mentre i fan devono ancora riprendersi dallo scioccante finale di stagione andato di ieri.

"La prima stagione ha posto la sua attenzione principale sul denaro, mentre la seconda è stata dedicata al sesso", ha detto White. "Penso che la terza stagione potrebbe riguardare uno sguardo satirico e divertente sulla morte, sulla religione orientale e sulla spiritualità. Mi sembra che potrebbe rivelarsi un ricco arazzo per far fare un altro giro al White Lotus".

White ha precedentemente indicato che avrebbe voluto una terza stagione di The White Lotus ambientata in Asia, dicendo a Deadline prima della première della seconda stagione: "Penso che sarebbe divertente andare in un continente completamente diverso. Abbiamo fatto l'Europa e forse andremo in Asia, qualcosa di folle come questo, sarebbe divertente".

Un momento del finale della seconda stagione potrebbe aver indicato l'esatta ambientazione della terza stagione. Mentre Ethan (Will Sharpe), Harper (Aubrey Plaza), Cameron (Theo James) e Daphne (Meghann Fahy) consumano l'ultima cena al White Lotus in Sicilia, Cameron fa un brindisi all'amicizia e Daphne interviene: "L'anno prossimo, le Maldive!".

White ha anche parlato della morte scioccante di Tanya (Coolidge) nel finale, dicendo: "Nel finale della scorsa stagione, Tanya è seduta con Greg nell'ultimo episodio e lui sta parlando dei suoi problemi di salute. E lei dice: 'Ho fatto ogni tipo di trattamento nel corso degli anni, la morte è l'ultima esperienza immersiva che non ho provato'".

Per quanto riguarda la cospirazione di Greg (Jon Gries) e Quentin (Tom Hollander) per uccidere Tanya, White ha detto: "È possibile che Portia [Haley Lu Richardson] sia abbastanza spaventata da lasciar perdere, ma il fatto che tutti quei ragazzi muoiano sulla barca, fa pensare che ci debba essere qualcuno che scoprirà Greg. Ma forse dovrete aspettare per scoprire cosa succederà".