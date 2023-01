The White Lotus, la Stagione 3 sarà un prequel? Ecco che ne pensa Jennifer Coolidge

Dopo aver conquistato tutti con la seconda stagione,The White Lotus molto probabilmente tornerà per altri episodi anche se ad oggi non è ancora arrivata una conferma ufficiale da parte di HBO. Mentre attendiamo il rinnovo, le speculazioni sul futuro della serie proseguono e le ultime indiscrezioni parlano di un possibile prequel in arrivo.

Dopo il finale scioccante di The White Lotus 2, molto probabilmente non rivedremo il personaggio di Tanya McQuoid interpretato da Jennifer Coolidge, l'unico membro del cast della serie ad essere apparso in entrambe le stagioni dello show. Tuttavia, ci sarebbero molti modi per far tornare il suo personaggio, come ad esempio in qualche flashback o in una serie prequel.

Quando Variety le ha chiesto se una serie prequel potrebbe essere una possibilità, la Coolidge ha espresso il motivo per cui non vorrebbe proporla immediatamente all'autore dello show Mike White.

"In quel caso, penso che passerei per una piagnona o qualcosa del genere", ha spiegato la Coolidge. "Se si riuscisse a rendere credibile la cosa. Parlerai anche con [White], lo so. Diglielo. Io glielo avevo detto: 'Devo proprio essere uccisa?'", ha ricordato la Coolidge, quando le è stato chiesto della morte del suo personaggio alla fine della seconda stagione. "E [White] ha risposto: 'Sì, è finita, Jennifer'".

The White Lotus non è stata ancora rinnovata per una terza stagione ma il successo ottenuto dalla Stagione 2 spingerà quasi sicuramente HBO a optare per un rinnovo il prima possibile. Lo stesso Mike White aveva già dichiarato in precedenza che The White Lotus 3 potrebbe spostarsi in Asia e sceglierla come ambientazione per i nuovi episodi dopo il clima mediterraneo che ha visto la produzione spostarsi in Sicilia.

Non ci resta che aspettare ulteriori novità. Nel frattempo, leggete la recensione di The White Lotus 2.