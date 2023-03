The White Lotus: svelata la location della Stagione 3 in arrivo su HBO

Dopo due stagioni di successo, Mike White è al lavoro sulla Stagione 3 di The White Lotus, acclamata serie antologica di HBO che all fine dello scorso anno ha raccolto non solo il plauso di critica e pubblico, ma anche diversi riconoscimenti durante la stagione dei premi. In un nuovo report sarebbe stata svelata la location dei nuovi episodi.

Secondo Variety, diverse fonti vicine alla produzione di The White Lotus hanno riferito che la terza stagione sarà ambientata in Thailandia. White starebbe inoltre effettuando una ricerca di siti significativi in tutta la Thailandia in vista delle riprese. Si dice che la catena di resort abbia quattro diverse proprietà e che la terza stagione potrebbe svolgersi in una qualsiasi di esse: Bangkok, Chiang Mai, Koh Samui o il Triangolo d'Oro. La HBO non ha confermato la notizia, quindi al momento si tratta solo di indiscrezioni.

Sebbene il team creativo di The White Lotus abbia tenuto nascosta la maggior parte dei dettagli sulla prossima stagione, gli accenni occasionali di White e quanto stabilito nelle puntate precedenti offrono qualche indicazione su ciò che gli spettatori possono aspettarsi dalla terza stagione. White è sicuro di mantenere il tono satirico che è alla base di The White Lotus, già utilizzato in precedenza per parlare delle contraddizioni alla base della disparità di ricchezza e della politica di genere. Tuttavia, White intende aprire un discorso su un nuovo argomento, altrettanto complesso, concentrandosi sulla filosofia orientale e sui principi religiosi.

Non ci sono notizie ufficiali su chi sarà il protagonista della prossima stagione, ma se i cast sempre più impressionanti della serie sono indicativi, quello della terza stagione di The White Lotus sarà sicuramente ricco di star. Con l'uccisione del personaggio ricorrente di Jennifer Coolidge, Tanya, nel finale della seconda stagione, sembra improbabile che vedremo qualcuno delle stagioni precedenti tornare, anche se White ha rivelato che sarebbe disposto a far tornare la Coolidge in qualche modo.

Inoltre, l'autore è stato recentemente avvistato a cena con Danny DeVito, scatenando sul web voci su una possibile presenza dell'attore nella terza stagione di The White Lotus.