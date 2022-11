The White Lotus, tenetevi forte: HBO ha confermato il rinnovo per una terza stagione!

A pochissimi giorni dall'uscita della nuova serie targata HBO, The White Lotus 2, arriva la notizia del rinnovo di una terza stagione. The White Lotus 2 è ambientato in Sicilia, mentre la prima stagione è stata ambientata alle Hawaii. Che ne sarà della terza?

In una recente intervista per Variety, Francesca Orsi, vice presidente esecutivo della HBO, ha affermato che: "Riflettendo sulle origini umili di The White Lotus in termini di una produzione limitata nata durante la pandemia, è impossibile non rimanere sbalorditi da come Mike ha orchestrato uno degli show più vivaci e acclamati show dell'ultimo periodo. E ha continuato a raggiungere nuove vette nella stagione 2, che è l'ultimissimo testamento della visione cruda e mai vista prima di Mike".

La vice presidente continua elogiando le qualità del regista: "Il suo coraggio di trattare le acque inesplorate della psiche umana, sempre con la sua firma di umorista irriverente e di direzione filmica vivace, ci fa sognare nuove vacanze nei resort che abbiamo amato. Non potremmo essere più orgogliosi di avere l'occasione di collaborare insieme per una terza stagione".

Vi ricordiamo che i nuovi episodi di The White Lotus 2 sono disponibili su NOW. Quest'ultima stagione è stata ambientata in Italia, precisamente in Sicilia. Ed è per questo che hanno presto parte a The White Lotus 2 tre attrici italiane. Correte a scoprire chi sono!