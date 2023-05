The White Lotus, la terza stagione esplorerà 'la spiritualità contro l'ego'

Dopo la rivelazione della location di The White Lotus 3, Francesca Orsi, a capo di HBO, ha anticipato che la terza stagione sarà "un'esplorazione della spiritualità contro l'ego". Cosa aspettarci dai nuovi episodi?

"Non avremmo mai immaginato che lo show avrebbe riscosso un successo simile, così esplosivo da proseguire attraverso la seconda stagione. Con la terza, abbiamo speranze altrettanto grandi" ha aggiunto Orsi. "Eravamo entusiasti degli episodi iniziali. Dopodiché, la presentazione di Mike [White] sul rinnovo ci ha reso tutti quanti felici, ma riguardo la terza stagione, quando ci siamo seduti a pranzo con lui, sono sicura che la nostra gioia sia stata addirittura maggiore. Siamo davvero molto, molto fortunati a essere in affari con Mike White: è un vero genio".

Creati, sceneggiati e diretti da quest'ultimo, i tredici episodi di The White Lotus hanno ricevuto un'ottima accoglienza di pubblico e di critica, a cui si aggiungono due Golden Globe, dieci Premi Emmy e due Critics' Choice Awards. La prima stagione è ambientata in Maui (l'isola hawaiiana seconda per dimensione), mentre la seconda in Sicilia. Tra le attrici italiane ricordiamo le talentuose Beatrice Grannò, Simona Tabasco e Sabrina Impacciatore (che sta letteralmente spopolando negli Stati Uniti), a cui si aggiungono interpreti statunitensi quali Sydney Sweeney e Alexandra Daddario. Tutte le puntate dello show sono disponibili in streaming su NOW.

Era il novembre 2022 quando HBO rinnovò la serie per una terza stagione, ma la data di pubblicazione rimane ancora ignota: la finestra d'uscita più probabile coincide col 2024. Nell'attesa, non perdetevi la recensione di The White Lotus 2.