The White Lotus: la villa in Sicilia della serie HBO finisce su Airbnb!

Il successo della Stagione 2 di The White Lotus, ambientata prevalentemente in Sicilia, è letteralmente esploso, sia per la presenza dell'attrice Sabrina Impacciatore, che ha fatto impazzire tutti i fan dello show, sia per le splendide location tra cui una sontuosa villa, che adesso è disponibile per la prenotazione e il soggiorno sull'app Airbnb.

La residenza che che fa da sfondo alle vicende della Stagione 2 di The White Lotus è una villa molto nota in Sicilia, e risponde al nome di Villa Tasca. È una delle residenze storiche di Palermo e risale al XVI secolo. Trovare immobili come questi in affitto sui portali di renting immobiliare online non è certo usuale, ma la fama raggiunta grazie al passaggio sulla serie televisiva prodotta da HBO ha spianato la strada a ingenti guadagni da parte dei proprietari.

Da qualche giorno, infatti, la residenza è disponibile per la prenotazione e il soggiorno sull'app Airbnb Luxe, costola del classico Airbnb, specializzata in immobili di lusso. La struttura si trova ubicata per la precisione tra Palermo e Monreale, in una zona lontana dal caos cittadino del capoluogo siciliano e non troppo distante dal mare. La villa viene affittata agli ospiti nella sua interezza e questa comprende quattro camere da letto matrimoniali, ciascuna dotata di bagno privato. Ogni stanza da letto è dotata di impianto di climatizzazione e di riscaldamento, oltre che di un salottino privato come si confaceva nelle ville borghesi del post-rinascimento. In tre delle quattro camere, gli ospiti possono trovare un letto matrimoniale mentre, la quarta, viene messa a disposizione con due letti alla francese.

Oltre alle stanze da letto, all’interno della villa si trovano la sala da pranzo, il salone e una sala da biliardo, oltre a un bar e a un salone adibito per le feste. Le decorazioni sono di primissimo livello, con lampadari in vetri di Murano, tappeti di lusso e finiture di livello superiore. La villa si trova all'interno di un parco che si estende per otto ettari, all’interno del quale sorge anche una piscina. In più, chi affitta la villa può contare su una squadra di servizio a disposizione per tutta la durata del soggiorno.

E voi che avete amato la serie, prenoterete un soggiorno a Villa Tasca in Sicilia? Fatecelo sapere nei commenti. Intanto, vi lasciamo alla recensione di The White Lotus 2.