The Wicker Man: l'horror cult britannico già rifatto da Nicolas Cage avrà un remake tv

The Wicker Man, il cult del cinema horror britannico del 1973 diretto da Robin Hardy, diventerà una mini-serie televisiva sviluppata dalla star de Il signore degli anelli e de Il pianeta delle scimmie Andy Serkis, insieme a Jonathan Cavendish di Imaginarium Productions e Urban Myth Films.

Secondo Deadline, lo scrittore vincitore del BAFTA Howard Overman (War of the Worlds) ha scritto la sceneggiatura e Imaginarium e Urban Myth hanno acquisito i diritti da Studiocanal. Il progetto è attualmente nelle prime fasi di sviluppo per essere presentato a potenziali emittenti.

L'originale Wicker Man è stato distribuito nel 1973, diretto da Robin Hardy e interpretato da Edward Woodward, Britt Ekland, Diane Cilento, Ingrid Pitt e Christopher Lee. È stato scritto da Anthony Shaffer, che si è basato sul romanzo Ritual di David Pinner del 1967. Il film è incentrato sul sergente di polizia Neil Howie, un devoto cristiano, che visita un'isola scozzese alla ricerca di una ragazza scomparsa, solo per fare la conoscenza degli abitanti dell'isola, coinvolti in uno strano culto pagano celtico. Sebbene l'adattamento televisivo dovrebbe differire dal film originale, Overman ha detto a Deadline che "la serie esplorerà gli stessi temi di sacrificio e superstizione che erano al centro del film". Il co-fondatore di Imaginarium, Cavendish, ha aggiunto: "Overman ha creato una serie audace, scioccante e unica, inserendo i temi e il potere terrificante dell'originale Wicker Man in un'entusiasmante ambientazione moderna".

The Wicker Man ha avuto diversi adattamenti nel corso degli anni, incluso un famoso remake del 2006 con Nicolas Cage, considerato da alcuni il film più brutto della carriera dell'attore ma che la star ha sempre strenuamente difeso, considerandolo una commedia (anche se neanche Nicolas Cage può arrivare a considerarlo uno dei migliori film di Nicolas Cage). Nel 2011 il film originale ha avuto anche un sequel spirituale intitolato The Wicker Tree, diretto sempre da Hardy e impreziosito da un cameo di Christopher Lee.

Quali sono le vostre aspettative? Avete mai visto il film del 1973? Ditecelo nei commenti!