The Widow: Kate Beckinsale protagonista della nuova serie Amazon

Amazon Prime Video e ITV today hanno ufficializzato il via libera alla pre-produzione di, serie originale Amazon composta da otto episodi.

Protagonista della serie – scritta e prodotta da Harry e Jack Williams (The Missing, Fleabag) – sarà Kate Beckinsale (The Aviator, Underworld saga). “Siamo veramente entusiasti di prolungare la nostra collaborazione con Kate Beckinsale, dopo le sue meravigliose performance nei film prodotti da Amazon”, ha commento il vice-presidente della compagnia, Brad Beale. “Harry e Jack Williams hanno creato una storia davvero potente che sarà portata in vita da una delle attrici più talentuose in circolazione e non vediamo l’ora di mostrare questa serie a tutti gli abbonati a Prime”.

The Widow segue la storia di Georgia Wells (Beckinsale), che ha tagliato i ponti con il suo passato e oggi non è più la donna di un tempo. Dopo aver visto il suo compianto marito nei giornali, sarà costretta ad affrontare di nuovo il mondo per ottenere la verità circa il suo passato. Questo thriller emozionante porterà Georgia nelle profondità del Congo, dove il pericolo e le rivelazioni sono dietro ogni angolo.

La serie sarà prodotta da Eliza Mellor e verrà diretta da Sam Donovan (Humans, Liar, Utopia) e Olly Blackburn (Donkey Punch, Glue).