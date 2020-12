The Wilds, Amazon Prime Video rinnova la serie per una seconda stagione

Amazon Prime Video ha deciso di rinnovare per una seconda stagione la nuova e interessante The Wilds, serie originale della piattaforma streaming ideata da Sarah Streicher che ha raggiunto l'ufficializzazione di un secondo corso d'episodi nel giro di appena due settimane, sintomo di un buon successo in termini di visualizzazioni e recensioni.

La serie, sul tema delle Young Adults, segue un gruppo di ragazze di estrazione sociale particolarmente diversa che, dopo un incidente aereo, si ritrovano su un'isola deserta, incipit che ricorda la serie Lost, ma che dovrebbe avere uno sviluppo completamente diverso. Al centro della storia, infatti, oltre alla sopravvivenza, ci sarà un profondo processo di crescita da parte di queste protagoniste che dovranno affrontare il passaggio dall'adolescenza all'età adulta in una situazione drammatica e insolita, come quella in cui si trovano.



The Wilds è co-prodotta da Amazon Studios e da ABC Signature Studios con l'accordo di Sarah Streicher, maggiormente conosciuta per la serie Daredevil, presso gli ABC Studios. Amy Harris è produttrice esecutiva e showrunner, insieme alla Streicher, a Jamie Tarses della FanFare Production, Dylan Clark e Brian Williams della Dylan Clark Production e a Susanna Fogel che ha diretto il pilot.



State vedendo The Wilds? Fateci come sempre sapere cosa ne pensate nei commenti in calce alla notizia.