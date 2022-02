The Wilds, in arrivo su Amazon la seconda stagione: ecco quando

Nelle scorse ore Amazon ha annunciato la data di uscita della seconda stagione di The Wilds, la serie Young Adult sarà disponibile dal prossimo 6 maggio in esclusiva su Prime Video in contemporanea in più di 240 paesi nel mondo.

The Wilds è stata rinnovata nel dicembre 2020, e ritroveremo dunque il gruppo di adolescenti rimaste bloccate su un'isola deserta per via di un complesso esperimento sociale. Qui le ragazze dovranno affrontare nuove e difficili sfide e si comprenderà che non sono più le sole ad essere oggetto di studio. Esiste infatti una medesima isola abitata da soli adolescenti maschi, anche le loro alle prese con una difficile battaglia per la vita sotto l'occhio vigile di un burattinaio che muove tutti i fili.

Sarah Streicher è la creatrice ed executive producer di questo show di cui Amy Harris e Jamie Tarses si sono occupate degli script. La serie è co-prodotta da Amazon Studios e ABC Signature, parte di Disney Television Studios.

