The Winchester, lo showrunner sugli sviluppi di trama: 'Attenti al radio segnale pirata'

L'episodio di questa settimana di The Winchesters ha visto i protagonisti affrontare un altro mostro insolito, ma ha anche rivelato alcune cose: un'importante connessione con l'Akreda e che ci sono alcuni segreti che vengono tenuti nascosti anche tra la squadra. Lo showrunner Robbie Thompson ha anticipato dettagli importanti dei prossimi episodi.

Nell'episodio, i protagonisti si trovano ad avere a che fare con il Bori Baba, un'entità che non conosce e che non proviene dalla zona di Lawrence, Kansas. Questo spinge Latika a chiedere aiuto a un contatto a casa, ma gli spettatori scoprono presto che, mentre il team crede che i genitori di Latika siano morti, potrebbe non essere esattamente così. In seguito, si scopre che la DJ di una radio pirata, Rocking Roxy, ha un legame con gli Akreda e che gli ottimi brani che trasmette potrebbero avere un'intenzione più sinistra. C'è molto da scoprire e Thompson ha dichiarato a ComicBook che, anche se i segreti custoditi potrebbero non finire bene, ne scopriremo di più molto presto.

"In genere, quando le persone nascondono delle informazioni, di solito finiscono in lacrime e certamente è una cosa che abbiamo riscontrato spesso nella serie madre quando i segreti sono stati mantenuti tra i ragazzi ed è certamente qualcosa che vedremo accadere a tutti i nostri personaggi", ha detto Thompson. "In particolare, però, per quanto riguarda Latika, nel corso dell'intera stagione ci occuperemo della sua storia e nell'episodio 6 scopriremo molto di più su di lei".

Thompson ha continuato: "L'Akreda e Roxy sono sicuramente nemici temibili. I demoni hanno paura di loro. I nostri eroi dovranno mettere tutto in gioco per sopravvivere a questa prima stagione".

E infine: "C'è qualcosa che verrà rivelato su quel segnale radio pirata negli episodi successivi, ma era un modo in cui volevamo davvero, all'inizio, quando abbiamo iniziato a parlarne, volevamo davvero, per quanto potevamo permettercelo, che la musica fosse come un personaggio dello show e questo era un modo per fonderla davvero nella trama del nostro show senza dare alcun giudizio sulla natura buona o cattiva di qualsiasi canzone degli anni '70".

The Winchesters ha fatto il suo esordio su The CW lo scorso 11 ottobre; sempre Thompson ha anticipato l'arrivo di mostri inediti in The Winchesters, creature mai viste prima nemmeno in Supernatural. Come sappiamo, Tom Welling è entrato nel cast di The Winchesters in un ruolo chiave.