The Winchesters: ecco il nuovo trailer della serie spin-off di Supernatural!

Circa un mese fa veniva rilasciato il teaser trailer di The Winchester, la serie prequel di Supernatural che racconterà le avventure di John Winchester (Drake Rodger) e Mary Campbell (Meg Donnelly), i genitori degli amati fratelli cacciatori di mostri.

Nelle ultime ore è stato invece rilasciato il primo trailer dello show, che ha anticipato il ritorno di Dean Winchester (Jensen Ackles), narratore della serie in arrivo il prossimo 11 ottobre su The CW. The Winchesters, ambientata negli anni '70, racconta la storia d'amore di John e Mary, che combatteranno insieme i mostri alla ricerca dei loro padri scomparsi. Gli eventi inizieranno subito dopo il ritorno di John Winchester dalla guerra in Vietnam.

La serie, che è anche la prima dei due spin-off di Supernatural annunciati in precedenza, vede nel cast anche Bianca Kajlich nei panni di Millie Winchester, Demetria McKinney nei panni di Ada Monroe, Nida Khurshid nei panni di Latika Desai e Jojo Fleites nei panni di Carlos Cervantez.

Ackles, che è anche produttore esecutivo della serie, ha recentemente parlato a TVLine di ciò che i fan potranno aspettarsi nello show, soprattutto dopo che la storia di John e Mary è stata esplorata per la prima volta in un episodio della quarta stagione di Supernatural.

"Ad essere onesti, ero tipo, 'Non so se possiamo farlo'", ha rivelato Ackles, "e poi [lo] e Robbie [Thompson] ci siamo seduti e ci siamo detti, 'Beh, lo sappiamo, dobbiamo farlo, e sappiamo che dobbiamo farlo, ma se colleghiamo quei punti in modo lineare, non sarà divertente. Sarebbe noioso. Se colleghiamo quei punti in un modo molto più folle e selvaggio, in modo soprannaturale, allora abbiamo lo spettacolo.' Quindi è quello che abbiamo fatto".