The Winchesters: Bianca Kajlich entra nel cast della serie prequel di Supernatural

Come riportato dall'Hollywood Reporter, Bianca Kajlich, attrice amatissima dai fan della serie Legacies, si è unita a The Winchesters, la serie che fungerà da prequel alla celebre Supernatural e che arriverà sempre sulle reti di The CW. Kajlich interpreterà Millie Winchester, madre di John Winchester e nonna di Sam e Dean nella serie Supernatural.

Secondo la descrizione del personaggio (sempre via The Hollywood Reporter) Millie è laboriosa e dura e ha fatto il grosso del lavoro del genitore negli ultimi 15 anni. Preoccupata che suo figlio John prendesse da suo padre, Millie voleva impedirgli di perseguire una vita pericolosa, ma ora deve fare i conti con il fatto che questo è esattamente ciò che John ha intenzione di fare.

Kajlich è una delle attrici preferite dai fan in Legacies sempre in onda su The CW, dove partecipa nel ruolo ricorrente dello sceriffo Machado. È stata anche un personaggio regolare nella serie Rules of Engagement della CBS per sette stagioni. È apparsa anche in Bosch, Undateable, e nei film 30 Minutes or Less e Dark Was the Night.

Meg Donnelly e Drake Rodger saranno infatti gli interpreti dei genitori di Sam e Dean Winchester da giovani, ruoli che nella serie principale ricoprirono Matt Cohen e Amy Gumenick (mentre le versioni più "adulte" e più viste sullo schermo sono quelle di Jeffrey Dean Morgan e Samantha Smith).

La trama ripercorrerà infatti le storie di John e Mary, i genitori dei due fratelli interpretati rispettivamente da Jeffrey Dean Morgan e Samantha Smith nella serie originale. The Winchesters sarà ambientato anni prima della nascita di Sam e Dean e racconterà l’epica storia d’amore fra i loro genitori: di come si conobbero e furono ben presto costretti a mettere insieme tutte le loro forze, per salvare non solo la loro relazione quanto piuttosto il mondo tutto.