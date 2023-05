The Winchesters cancellato dopo una stagione, i fan lanciano petizione per salvare lo show

In una mossa che era già stata ampiamente prevista dagli addetti ai lavori, The CW ha cancellato The Winchesters dopo appena una stagione di programmazione. Tuttavia, la rete ha comunicato che prima di accantonare definitivamente il prequel di Supernatural, lo proporrà in vendita ad altri competitor. I fan hanno già lanciato la loro petizione.

Infatti, i fan si sono riversati sui social media per salvare The Winchesters e mentre molti hanno condiviso la loro delusione per la cancellazione, altri hanno pensato subito all'iniziativa di unirsi e iniziare una campagna hashtag - "#SaveTheWinchesters" - per convincere The CW a rinnovare la serie, o per convincere un altro network o servizio di streaming ad acquistarla. Anche Jensen Ackles ha rilanciato la petizione, condividendo l'hashtag e un video in cui lui stesso e il resto del cast di The Winchesters incoraggiano i fan a mantenere la discussione viva.

Ackels è tornato nei panni di Dead Winchester proprio nella serie prequel.

The Winchesters ha offerto ai fan di Supernatural un'altra possibilità di tornare nel suo universo narrativo a soli due anni dalla conclusione della serie principale nel 2020. La serie ha anche rappresentato il primo tentativo riuscito di espandere il franchise dopo due precedenti tentativi falliti, Supernatural: Bloodlines, ambientato a Chicago, e Wayward Sisters, incentrato sullo sceriffo Jody Mills. Entrambi gli show hanno ricevuto dei progetti pilota all'interno di Supernatural, ma nessuno dei due è stato promosso a serie completa, lasciando The Winchesters come unico spin-off a portare avanti l'eredità di Supernatural.

Contrariamente a quanto si pensava, invece, The CW ha rinnovato Walker per una quarta stagione.

Dato che Supernatural ha una fanbase così forte, non sorprende che la sua serie prequel abbia attirato un sostegno simile. Il fatto che The Winchesters abbia innescato una petizione dei fan soltanto un giorno dopo la sua cancellazione sottolinea come molti siano arrivati ad amarla come la serie principale.

Il ridimensionamento delle priorità di The CW potrebbe significare che il network non sarà propenso a rinnovare la serie nonostante la protesta dei fan, ma altri network potrebbero prendere nota della campagna e dare a The Winchesters la possibilità di continuare.